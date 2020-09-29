تكليف قوة خاصة بحماية السفارات والمنطقة الخضراء في بغداد

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول في تصيح خاص لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن تكليف قائد عسكري بارز بقيادة قوة خاصة لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية، وسط بغداد.

وأوضح رسول، صدر أمر تكليف اللواء الركن حامد مهدي عبد العزيز، قائد الفرقة الخاصة لحماية المنطقة الخضراء والسفارات ومنها السفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية، في بغداد.

وأضاف رسول، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مهتم بحماية البعثات وجميع السفارات، "ومن واجبنا حمايتها".

وعد، أن تكليف لواء ركن حامد قائد الفرقة الخاصة، اختيار دقيق وصحيح، قائلا:

إن لواء ركن حامد هو احد زملائي عندما عملنا سنة 1992 معلمين في الكلية العسكرية، وهو ضابط مهني لديه خبرة، وخريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، ومتدرج في المناصب".

يتبع ..