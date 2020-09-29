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    امرأة تقف أمام مسجد الإمام صالح بن موسى الكاظم في طهران، شهر رمضان، إيران 25 أبريل 2020

    سفير خليجي يعتبر إيران كنزا دفينا ويدعو لتعزيز العلاقات معها

    © AFP 2020 / Atta Kenare
    العالم العربي
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    رغم العلاقات المتوترة منذ سنوات بين إيران ودول الخليج، إلا أن هذا لم يمنع إيران من خلق مساحة لها في واحدة من أهم الدول الخليجية، وتعمل على تعزيز علاقاتها بها.

    اليوم الثلاثاء، التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني السفير العماني المعتمد لدى طهران إبراهيم بن أحمد بن محمد المعيني، أثناء تسلمه أوراق اعتماده.

    يوسف بن علوي
    © AFP 2020 / KHALIL MAZRAAWI
    سلطنة عمان تصدر بيانا بشأن "مقتل سليماني" وتوجه دعوة إلى إيران وأمريكا

    وأكد روحاني أن العلاقة بين بلاده وسلطنة عمان "تقوم على أساس حسن الجوار والمودة والأخوة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    وقال روحاني إن العلاقات بين طهران ومسقط تتجه نحو التوسع في المجالات كافة التي تهم البلدين.

    وأكد روحاني أن بلاده مهتمة بتطوير وتعميق التعاون في جميع المجالات مع سلطنة عمان كدولة صديقة وشقيقة.

    وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "العلاقات الإيرانية العمانية تقوم على أساس حسن الجوار والمودة والأخوة، ما يتعين تمتينها أكثر فأكثر خاصة في المجال الاقتصادي".

    ولفت روحاني إلى دور التعاون المصرفي والمالي في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأعرب عن أمله في أن تتعزز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

    ومن جانبه قال سفير سلطنة عمان بعد تقديم أوراق اعتماده إلى روحاني، إن "عمان عازمة على توسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات ذات الاهتمام، وخاصة الاقتصادية".

    ولفت السفير إلى تأكيد سلطان عمان على أهمية العلاقات بين طهران ومسقط، أن إيران وعمان تمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما.

    وقال السفير العماني: "نعتقد أن إيران كنز دفين من الفرص الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية التي يجب استغلالها، وفي هذا الصدد، سيتم الإسراع بتعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي".

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    الكلمات الدلالية:
    سلطنة عمان, إيران
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