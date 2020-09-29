الطيران التركي يقصف مناطق في كردستان العراق

قصف الطيران التركي، صباح اليوم الثلاثاء، عدة مناطق في جبل متين قرب القرى المتاخمة لبلدة ديرلووك في قضاء آميدي "العمادية"، في إقليم كردستان العراق.

نقل موقع "شبكة رووداو" الإعلامية الكردية، عن مدير بلدة ديرلوك، سامي برواري، أن "الطيران التركي، أقدم على قصف الجبل بشدة، حيث سبق وأن قام بقصفه عدة مرات، وتسبب الصوت القوي الصادر عن القصف بترويع الأهالي".

وأشار الموقع إلى أن صوت القصف، وصل حتى 6 قرى مجاورة، متسبباً باهتزاز النوافذ.

ونقل الموقع الكردي عن أحمد المواطنين من قرية بلافكة، الذي كان قريباً من مكان القصف، أن بين أهالي المنطقة".

وأضاف المواطن، بحسب الموقع، "أن طائرتين تركيتين قامتا بقصف جبل متين 8 مرات متتالية، وأن أماكن القصف كانت قريبة من القرى".