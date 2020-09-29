السفير الليبي في المغرب يفصح لـ"سبوتنيك" عن موعد انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الليبية

قال السفير الليبي في المغرب، عبد المجيد غيث، إن جولة جديدة من المفاوضات الليبية ستنطلق مساء اليوم بمدينة بوزنيقة التي احتضنت الجولة السابقة من المفاوضات بداية الشهر الجاري.

وأضاف غيث في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن "وفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وصلا المغرب ويستعدان لعقد المفاوضات التي من المتوقع أن تنتهي بالتوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأولى من الحوار الليبي التي احتضنها المغرب من 6 إلى 10 من الشهر الحالي".

وأضاف السفير غيث أن "المستشار عقيلة صالح قد يحضر التوقيع على الاتفاق النهائي الخميس المقبل إذا أحرزت المفاوضات تقدما".

وتستضيف المغرب اجتماعات لاستكمال المشاورات التي جرت في مدينة بوزنيقة هذا الأسبوع حيث توصلت الأطراف إلى تفاهمات بشأن العديد من الملفات الخاصة بتشكيل الرئاسة والحكومة، وكذلك فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية والوزارات والهيئات.

واستضافت القاهرة، الأربعاء الماضي، 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، حيث التقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في الداخل الليبي وفيما يتعلق بالمسار السياسي.

وشهدت الساحة الليبية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستئناف ضخ النفط، وتوافق أولي حول المناصب السيادية.

وتجتمع اللجان المشكلة من الأعلى للدولة والبرلمان والشخصيات التي اختارتها البعثة في جنيف، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.