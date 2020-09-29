البابا تواضروس: الكنيسة والتعليم الديني الإسلامي هما المفتاح القوي لبناء أي وطن

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الأسرة والمجتمع المحلي والكنيسة والتعليم الديني الإسلامي هم المفتاح القوي لبناء أي وطن.

وأضاف البابا في تصريحات له، خلال حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية، أن "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مقدمة الوزارات التي تعمل للمستقبل"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وتابع: "تبني الوزارة والكنيسة في عمل مشترك في صورة مسابقة رائع ويحتاج تشجيع، واليوم أتيت لتشجيع أبنائنا والمدرسين والموجهين والإداريين".

وقال البابا إن "عنصر التشجيع هو أقوى عنصر في التعليم، ولذلك أشكركم أنكم اتخذتم هذا الاتجاه في تشجيع أبنائنا وبناتنا فعنصر التشجيع هو ما يبني الوطن وليس إحباط الهمم أو التخويف حتى لو كان التشجيع على شيء صغير".