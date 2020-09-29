موظفان يزوران نتائج فحص كورونا في الإمارات

قالت نيابة الطوارئ الإمارتية إنه تم ضبط موظفين في أحد مراكز فحص كورونا، يقومان بتزوير النتائج.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن المتحدث باسم نيابة الطوارئ والأزمات، قوله: "ضبط موظفين يعملان في أحد مراكز الفحص وأحالتهما إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستغلالهما الصلاحيات الممنوحة لهما في تزوير نتائج فحص مرض كوفيد 19 لبعض الأشخاص بمقابل مادي من خلال استخدام صور عينات فحص سلبية محفوظة مسبقاً بقاعدة البيانات تخص أشخاصا آخرين غير مصابين، وبغرض استخدام نتائج الفحص السلبية للدخول إلى إمارة أبوظبي".

وتصل عقوبات المتهمين إلى غرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم. (الدولار يساوي 3.6 درهم إرماتي)

وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وقال المتحدث باسم النيابة إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالقانون.

وأكدت مستشفيات خاصة ومراكز فحص "كوفيد-19"، في أبوظبي انخفاض كلفة إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" بنسبة 33%، وذلك بناء على توجيهات الجهات الصحية ذات الاختصاص.

وتم تخفيض رسوم الاختبار من 370 درهما إلى 250 درهما بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية من دون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار.

ويستمر تقديم الفحص مجانا للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس والذين يعانون أعراضا تنفسية سواء كانت بسيطة أو شديدة.