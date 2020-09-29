الرئيس العراقي: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن حكومة بلاده تعمل على حصر السلاح بيد الدولة.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية نشرته "السومرية نيوز" العراقية، أكد صالح على سعي العراق إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع إيطاليا، وذلك خلال لقاء له مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له.

ويسعى العراق، حسب الرئيس، إلى مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة والعالم وأهمها الإرهاب.

وأضاف الرئيس العراقي أن "الحكومة تعمل على ترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع الأعمال الخارجة عن القانون، وحماية البعثات الدبلوماسية"، مشدداً على أن "العراق يرفض ان يكون ساحة لتصفية حسابات الاخرين على أرضه".

وأوضح صالح أن للقوات الإيطالية دور مهم في التحالف الدولي وحلف الناتو.

واعتبر صالح أن العراق استطاع الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي بدعم من التحالف الدولي والأصدقاء.

وتابع: "التهاون في ملاحقته، واستمرار أزمات المنطقة، من شأنه إعطاء فرصة للجماعات المتطرفة في التقاط أنفاسها، وشن هجمات على المدن والمواطنين الآمنين".