بالصور.. الإعلان عن برنامج رحلات "السورية للطيران" من وإلى مطار دمشق الدولي

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم، الثلاثاء،عن برنامج رحلات التشغيل المنتظم لشركة "السورية للطيران" من وإلى مطار دمشق الدولي بشكل مبدئي.
وبينت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه "سيتم كل أسبوع تسيير ثلاث رحلات للقاهرة أيام السبت والإثنين والخميس ورحلتين لبيروت أيام الإثنين والخميس إضافة إلى رحلة للخرطوم يوم الأربعاء".
ونوهت الوزارة إلى أنه "ستتم زيادة وبرمجة الرحلات تباعا لتشمل محطات أوسع حيث يمكن الحجز عبر مكاتب السورية للطيران داخل وخارج سوريا ذهابا وإيابا".
وأكدت الوزارة أنها "ستسير رحلتين إضافيتين من الكويت إلى دمشق يومي الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر القادم والأربعاء في الـ 7 منه داعية الراغبين بالاستفسار إلى مراجعة مكاتب "السورية للطيران".
في السياق، نشرت الوزارة عبر "فيسبوك"، يوم أمس الإثنين، صورا لمطار دمشق الدولي، قبيل أيام من إعادة تشغيل حركة الطيران عبر المطار أمام المسافرين المقررة في الأول من الشهر القادم وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة، بحسب القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
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