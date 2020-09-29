التلفزيون الكويتي يقطع بثه ويذيع آيات من القرآن الكريم

ولم يصدر التليفزيون الكويتي أي إعلان من السلطات.
قنوات التلفزيون الكويت الرسمي pic.twitter.com/x0RTQxAOBE— ﮼عبدالهادى، ﮼الفضلي (@HADIq882) September 29, 2020
يأتي ذلك بعد ساعات من تعليق الحكومة الكويتية، على ما يشاع حول وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إلى "أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.
وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.
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