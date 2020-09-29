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    أمير دولة الكويت الشيخ صباح

    أول دولة عربية تصدر بيانا بعد وفاة أمير الكويت

    © Sputnik . Алексей Дружинин
    العالم العربي
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    أصدرت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، بيانا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه.

    أمير الكويت صباح الجابر الأحمد الصباح
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
    وقالت الرئاسة المصرية: "تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

    وتابع البيان: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

    وقال البيان إن: "الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخاً وصديقاً عزيزاً، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام".

    وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول، وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020

    وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما. وقال الديوان في بيان، قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

    ​وقبلها قطع التلفزيون الكويتي برامجه المعتادة اليوم الثلاثاء ليذيع آيات من القرآن، في دلالة تشير عادة إلى وفاة شخصية كبيرة من الأسرة الحاكمة.

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    التلفزيون الكويتي يقطع بثه ويذيع آيات من القرآن الكريم
    بيان رسمي من الكويت بعد أنباء عن وفاة أمير البلاد
    الكلمات الدلالية:
    الرئاسة المصرية, أمير الكويت, الشيخ صباح الأحمد الصباح, الكويت
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