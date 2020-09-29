تسجيل
15:44 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أزمة لبنان، سبتمبر 2020

    نائب لبناني: مشاورات تكليف رئيس لتشكيل حكومة شبه متوقفة

    © REUTERS / AZIZ TAHER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046618849_0:154:3071:1881_1200x675_80_0_0_0ffbb7c0f21980f4ba355019b8bf1a27.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009291046680672-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9/

    أشار النائب سليم عون عضو تكتل "لبنان القوي" إلى أن لبنان يمر بأزمة كبيرة جداً، ومشاورات تكليف رئيس لتشكيل حكومة شبه متوقفة لأنها ستتزامن مع التأليف.

    وقال النائب اللبناني لـ"سبوتنيك": "عاملان أساسيان أديا إلى تعثر المبادرة الفرنسية، عامل خارجي، إذا لم نقل بالحد الأقصى معطل، نقول بالحد الأدنى غير مسهل، وعامل داخلي"، مضيفاً:

    "لأن القواعد التي تم على أساسها اختيار شخص لتكليفه تشكيل الحكومة يجب أن تعتمد نفسها بعملية اختيار الوزراء، لا يمكن اعتماد قواعد لاختيار الرئيس وقواعد مغايرة للتشكيل". 

    وأوضح عون أن "العامل الخارجي الذي أقصد به دولياً الولايات المتحدة وإقليمياً السعودية، وإذا كانا لم يعطلا فإنهما لم يسهلا تشكيل الحكومة". 

    الرئيس الفرنسي ماكرون خلال لقاءه الزعماء اللبنانيين في قصر الصنوبر
    © Photo / Twitter.Emmanuel Macron
    بعد رسائل ماكرون التحذيرية... هل يستغل لبنان فرصة فرنسا الأخيرة لتشكيل الحكومة؟
    وأشار إلى أن "النظام اللبناني معطلاً وفاشلاً وبحاجة إلى إعادة نظر، كل الأمور حالياً جامدة وكل الذي جرب في الماضي لا نستطيع أن نجربه مجدداً، لا يمكن تكرير الفشل الذي وقعنا فيه في الماضي، لذلك حقيقة الأفق مظلم، وبكل الأحوال حتى لو وجدنا حلاً يكون مؤقتاً لنبحث بأساس المشكلة". 

    وأكد عون أنه "ليس واضحاً حتى الآن أي طريقة ستعتمد في عملية تشكيل الحكومة، والمخرج الوحيد المؤقت حالياً هو أن تكون طريقة التعاطي على نفس القاعدة، نفس القاعدة التي على أساسها نختار فيها رئيس حكومة نختار فيها الوزراء، ولا يمكن الدخول إلى تكليف رئيس حكومة من دون معرفة ما هي الخطوة التالية". 

    وشدد على أنه من "الأفضل أن تحل كافة المشاكل على البارد دون هزات داخلية وبدون لعب بالإستقرار الداخلي"، محذراً من الفوضى الداخلية التي تعيد ذكريات الماضي. 

    وعن ارتباط الملف اللبناني بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال عون: "بما أنه مرتبط مع الأزمات الإقليمية والدولية، بالتأكيد مرتبط بكل سياسة خارجية، كيف ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح بأن السياسة لن تتغير، لأن جدول أعمال الرئيس الأمريكي المقبل معروفة مسبقًا، ومصالحه في المنطقة لا تصب بمصلحة لبنان ولكن طريقة العمل تختلف".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    السعودية بلقيس، خلال التمرين في صالة رياضية في الرياض، وسط انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) في المملكة العربية السعودية، 29 سبتمبر 2020
    كمال الأجسام يجذب السعوديات
    تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية
    حرية التعبير هي فرض الرقابة على من ومتى تشاء
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك