كان قائدا عظيما وزعيما فذا"... هكذا نعى أمير قطر الشيخ صباح الأحمد"

وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بأنه كان "قائدا عظيف وزعيما فذا".

ونعى أمير قطر الشيخ صباح الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ91 عاما.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "سمو أمير البلاد المفدى ينعى ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى".

سمو أمير البلاد المفدى يقول في بيان صادر عن الديوان الأميري إن "المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي"..#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 29, 2020

​وأضافت الوكالة "سمو أمير البلاد المفدى يقول في بيان صادر عن الديوان الأميري إن المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما. وقال الديوان في بيان، قرأه وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح صباح الصباح، عبر التلفزيون الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".