لحظة إعلان التلفزيون الرسمي وفاة أمير الكويت وتفاعل واسع من الجمهور... صور وفيديو

أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

وبثت قناة الكويت الأولى إعلان وفاة أمير البلاد، في بيان قرأه الشيخ علي جراح صباح الصباح وزير شؤون الديوان الملكي في الكويت، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

ونعى المواطنون في العالم العربي الأمير الكويتي الراحل، بمشاركة آلاف الصور التي جمعته مع القادة العرب في مسيرته الساسية الحافلة.

ومن أكثر الصور انتشارا والتي تم رصدها للأمير الراحل على "تويتر"، صورة باللونين الأبيض والأسود ويظهر فيها الصباح مرتديا "الكوفية الفلسطينية"، والتي شاركها مواطنون فلسطينيون.

#الشيخ_صباح_الاحمد_الصباح

May the souls of the great fathers rest in peace🇰🇼🇸🇦 pic.twitter.com/ciHIE17eVD — ملاَك‏🤍 (@suny6_) September 29, 2020

وشارك مواطنون سعوديون صورا تظهر الصباح مع الملك السعودي وولي العهد السعودي، مؤكدين أنه كان "إنسانا عظيما، سيكون حيا في ذاكرتنا".

#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح

He was such a great person; He will live on in our memories forever💔🇰🇼🇸🇦. pic.twitter.com/WrguVoDq2K — شامة🎞. (@__11illl) September 29, 2020

وانتشر وسم "أمير الإنسانية" على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي عبر من خلالها المغردون عن حبهم للأمير الراحل ومستذكرين أعماله الإنسانية الكثيرة في الكويت وخارج البلاد.

ولد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح في 16 يونيو/حزيران 1929. تلقى تعليمه في المدرسة المباركية التي تعد أول مدرسة نظامية في تاريخ البلاد، وتمّت مبايعته بالإجماع أميراً لدولة الكويت في 29 يناير/حزيران 2006.

وتميز الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، بميوله إلى الحلول الدبلوماسية لحل الخلافات بين الدول، حيث كان الوسيط الرئيسي بين قطر والدول المقاطعة لها، بالإضافة إلى مساهمته في إبرام اتفاق السلام بين شطري اليمن لوقف الحرب الأهلية بينهم في عام 1972. وفي عام 1980، تولى وساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما.