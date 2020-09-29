البحرية المصرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة "إس-44"

احتفلت القوات البحرية المصرية، اليوم الثلاثاء، بتدشين الغواصة الرابعة "S- 44" من طراز (209/1400) ألمانية الصنع، وذلك ضمن جهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها.

وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري أنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة S- 44 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع والتي ستنضم قريباً إلى ترسانة القوات البحرية، جدير بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية".

وأوضح البيان أن "هذه الغواصة تعد الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضم ثلاث منها للخدمة بالقوات البحرية طبقا لبرنامج زمني محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التى تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق فى العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التى أولاها الشعب المصرى لهم، وتنفيذ كافة المهام التى تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار".

ونقل الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، خلال الكلمة التي ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرب والذي توج برفع العلم المصري على آخر غواصة S- 44 من طراز (209 /1400).