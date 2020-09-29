تسجيل
17:15 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، 4 يونيو 2020

    رغم تقديم استقالتها منذ فترة...ما مصير الحكومة الليبية المؤقتة؟

    © AP Photo / Turkish Presidency
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104583/37/1045833741_0:167:3045:1880_1200x675_80_0_0_f2151d49f5b0516127f567fc598a7fb0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202009291046681371-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%D8%9F/

    حالة من الترقب في الشارع السياسي والاجتماعي الليبي للأحداث المتسارعة على جميع المستويات في الشرق والغرب. في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول، تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة في شرق البلاد استقالتها.

    وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي المنتخب، عبد الله بليحق، إن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني تقدمت باستقالتها لرئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، و"سيتم عرضها على المجلس للنظر فيها".

    عبد الله بن زايد
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    وزير خارجية الإمارات: تدخل تركيا عسكريا في ليبيا جعل الأزمة الإنسانية تتفاقم
    وقدمت الحكومة المؤقتة استقالتها خلال اجتماع طارئ، دعا له المستشار عقيلة صالح، لمناقشة أسباب تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن، في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء التي دفعت الشارع للاحتجاج في مناطق عدة.

    منذ ذلك الحين لم يعقد المجلس أي جلسات في ظل العديد من المعوقات التي قد تحول دون ذلك، أهمها انقسام المجلس بين الشرق والغرب، وإقامة بعض النواب خارج البلاد، واصطفاف بعضهم إلى حكومة الوفاق، وبعضهم إلى الحكومة المؤقتة.

    في غضون ذلك يراهن البعض على أن الاتفاق المرتقب حال نجاحه سينهي الفترة الحالية بما يعني الانتقال إلى حكومة واحدة في عموم البلاد ينتهي معها دور حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة.

    في البداية، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا طلال الميهوب، إن الحكومة تمارس عملها حتى الآن على أن يبت في الاستقالة حال انعقاد أول جلسة للبرلمان.

    وبشأن صعوبة انعقاد جلسة للبرلمان في الظروف الراهنة أكد الميهوب لـ"سبوتنيك"،  أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر لعقد جلسة للبرلمان.

    صبي ينظر إلى سيارة جاكوار– نوع E أثناء معرض للسيارات البريطانية القديمة في قرية موليس، شرق زيوريخ.
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    شاب عربي يصنع سيارة كلاسيكية "فارهة" في فترة الحجر الصحي... فيديو
    من ناحيته قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، إن الاستقالة التي قدمت لمجلس النواب لا يكن البت فيها إلا خلال انعقاد جلسة للمجلس.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاستقالة التي قدمت رفضت من العديد من المكونات السياسية والمجتمعية في الشرق الليبي، وأن الحكومة تمارس مهامها بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أن القرار الأخير يظل للبرلمان.

    ويرى المريمي أنه في ظل الظروف الراهنة فإن الجميع يترقب الاجتماعات التي تعقد منتصف أكتوبر/ تشرين الثاني، حيث يراهن الجميع على أن توحيد المؤسسات في عموم ليبيا وحينها لن تكون هناك حاجة لقبول الاستقالة.

    استضافت القاهرة، الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، حيث التقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في الداخل الليبي وفيما يتعلق بالمسار السياسي.

    وشهدت الساحة الليبية تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستئناف ضخ النفط، وتوافق أولي حول المناصب السيادية.

    وتجتمع اللجان المشكلة من الأعلى للدولة والبرلمان والشخصيات التي اختارتها البعثة في جنيف، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

    انظر أيضا:

    شاب عربي يصنع سيارة كلاسيكية "فارهة" في فترة الحجر الصحي... فيديو
    صحيفة أمريكية: الصين تشن حربا جديدة
    "طائرة من إنتاج الصناعات الدفاعية"... تركيا تقدم هدية ثمينة جدا لشاب عربي... صور
    أردوغان يعبر عن مشاعره لحظة تلقيه خبر وفاة أمير الكويت
    لحظة إعلان التلفزيون الرسمي وفاة أمير الكويت وتفاعل واسع من الجمهور... صور وفيديو
    تركيا تنشر مشاهد لقيام سلاح المدفعية الأذربيجاني بقصف فوج مشاة أرمني... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    السعودية بلقيس، خلال التمرين في صالة رياضية في الرياض، وسط انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد -19) في المملكة العربية السعودية، 29 سبتمبر 2020
    كمال الأجسام يجذب السعوديات
    تويتر يفرض عقوبات على وكالة أنباء روسية
    حرية التعبير هي فرض الرقابة على من ومتى تشاء
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    أبرز ملامح الاتفاق المنتظر بين حركتي فتح وحماس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك