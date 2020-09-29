محذرا من تكرار كارثة مرفأ بيروت… نتنياهو: "حزب الله" يمتلك مصنع صواريخ دقيقة وسط بيروت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه في حال عدم منع هذا التسلح ستتكرر كارثة مرفأ بيروت.

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال خطابه في الأمم المتحدة إن حزب الله أقام مستودعات صواريخ داخل حي الجانح في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، بالقرب من تجمعات سكانية وشركة غاز ومحطة وقود. وقال: "إن لم يتم منع هذا التسلح ستتكرر كارثة مرفأ بيروت" pic.twitter.com/FMlTptmKpp — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 29, 2020

ونشر نتنياهو صورا لمنازل ومنشآت مدنية في لبنان، ادعى من خلالها أن حزب الله أخفى فيها الصواريخ.

من جانبه، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيفاجئ [زعيم حزب الله اللبناني حسن] نصرالله باكتشافات جديدة".

الانفجار القادم في بيروت قد يقع في مخزن الأسلحة هذا وفي مصنع الصواريخ هذا المتواجدين عمدا وسط حي سكني قريبا جدا من محطة بنزين وشركة غاز. حزب الله يعرض اللبنانيين لخطر كبير لأنه يريد استخدامهم كدروع بشرية. هذه هي إحداثيات المخزن والمصنع السريين. https://t.co/H1v4o0Jmfo pic.twitter.com/2yi5DOO9Hz — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 29, 2020

ونشر عوفير غندلمان، على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة، زعم من خلالها أن "الانفجار القادم في بيروت قد يقع في مخزن الأسلحة هذا، وفي مصنع الصواريخ هذا الموضوعَين عمدا وسط حي سكني قريبا جدا من محطة بنزين وشركة غاز".

وتابع المتحدث باسم نتنياهو: "حزب الله يعرض اللبنانيين لخطر كبير لأنه يريد استخدامهم كدروع بشرية. هذه هي إحداثيات المخزن والمصنع السريين".