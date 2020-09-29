نصر الله: نعزي الكويت وشعبها في وفاة أمير البلاد

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "نعزي دولة الكويت وشعبها وولي عهدها بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح"، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة علاجية.

جاء ذلك في كلمة نشرتها قناة "المنار" البنانية، اليوم الثلاثاء، قال فيها نصر الله، إن "الشعب اللبناني لا ينسى للأمير دوره في إنهاء الحرب الأهلية ولا ينسى الموقف الكويتي في حرب يوليو/ تموز ودعم لبنان وإعادة الإعمار.

وتابع: "نسجل للكويت في ظل أميرها الراحل موقفها المتماسك أمام الضغوط على الدول الخليجية للالتحاق بالتطبيع"، مضيفا: "ما زالت الكويت تحتفظ بموقفها الشريف تجاه القدس وفلسطين في عكس قطار التطبيع".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي صدر عنه، اليوم الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما.

وبثت قناة الكويت الأولى إعلان وفاة أمير البلاد، في بيان قرأه الشيخ علي جراح صباح الصباح وزير شؤون الديوان الملكي في الكويت، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق، أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.