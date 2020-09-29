نصر الله: ندعو وسائل الإعلام لزيارة "منشأة الصواريخ المزعومة" ليكتشف العالم كذب نتنياهو على الهواء

دعا حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، "وسائل الإعلام لزيارة المنشاة التي ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن الحزب يخزن فيها صواريخ، وسط بيروت. وذلك حتى يشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء".

جاء ذلك في كلمة نشرتها قناة "المنار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، رد فيها نصر الله، على ما صرح به نتنياهو قبل قليل، حينما ادعى أن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.

السيد حسن: أدع وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو وادعى وجود صواريخ فيها، ليشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء.#فلسطين#لبنان pic.twitter.com/jEp3G1pN7w — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 29, 2020

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال خطابه، مساء اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نشرها عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال الأمين العام لحزب الله: "أدعو وسائل الإعلام لزيارة المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو وادعى وجود صواريخ فيها، ليشاهد العالم كذب نتنياهو على الهواء، وسنسمح لوسائل الإعلام بالدخول عند العاشرة مساء إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه".

وأضاف نصر الله "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز، ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا".

وشدد حسن نصر الله على أن ما يقوم به حزبه "هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".