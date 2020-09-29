الحكومة المصرية تكشف حقيقة صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات البرلمانية

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، حقيقة صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقلت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، أنه لا صحة لما تردد حول صدور أحكام قضائية بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، الأحد الماضي، القائمة المبدئية لأسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية وصفتهم الحزبية أو المستقلة التي يخوضون انتخابات مجلس النواب على أساسها، وكذلك أسماء ورموز القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات على القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر/تشرين الأول في الخارج، ويومي 24 و25 الشهر نفسه في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجري الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني في الخارج، ويومي 23 و24 الشهر نفسه في الداخل.

وتجرى عملية الاقتراع بمحافظات المرحلة الثانية، 13 محافظة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 الشهر نفسه في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر/كانون الأول في الخارج، ويومي 7 و8 الشهر نفسه في الداخل، على أن تعلن النتائج النهائية 14 ديسمبر القادم.

وحدد الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية محظورات الدعاية الانتخابية، والتي من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".