السيسي يؤكد لرئيس الوزراء البريطاني تمسك مصر بحقوقها المائية بقضية سد النهضة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع في ليبيا وسد النهضة.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري، باعتبارها مسألة أمن قومى، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وتناول الاتصال بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والتجاري والسياحي، وذلك في ضوء المستوى المتنامي لعلاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، شددد بوريس جونسون حرص بريطانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات.