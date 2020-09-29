الملك سلمان بن عبد العزيز ينعى أمير الكويت الراحل بكلمات مؤثرة

نعى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، بكلمات مؤثرة.

وكتب العاهل السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح أخا عزيزا وصديقا كريما وقامة كبيرة له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز،

"نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية".

واختتم العاهل السعودي قائلا، "تعازينا لأهلنا في الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح - رحمه الله - أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه.



نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ إذ كرّس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية.

تعازينا لأهلنا في الكويت. إنا لله وإنا إليه راجعون. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 29, 2020

كما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقطع فيديو للعاهل السعودي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن "الملك سلمان أعرب خلال الجلسة عن خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله".

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يعرب خلال ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.#واس pic.twitter.com/f005Mp3quo — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 29, 2020

وأيضا أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بأمير دولة الكويت الجديد نواف الأحمد وقدم له التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما.

وبعدها أعلن مجلس الوزراء الكويتي، أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.