اجتماع افتراضي بين وزيري الصناعة الإماراتي والتكنولوجيا الإسرائيلي

عقد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، اجتماعا عن بعد، اليوم الأربعاء، مع وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي "لبحث فرص التعاون المحتمل في مجالات البحث والتطوير ومشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا".

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن "سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يجتمع عن بعد مع وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، لبحث فرص التعاون المحتمل في مجالات البحث والتطوير ومشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة كعوامل أساسية لتمكين النمو الصناعي المستدام".

#سلطان_الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يجتمع عن بعد مع وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، لبحث فرص التعاون المحتمل في مجالات البحث والتطوير ومشاركة المعرفة ونقل التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة كعوامل أساسية لتمكين النمو الصناعي المستدام#وام pic.twitter.com/AUInE9ita4 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 30, 2020

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، في منتصف الشهر الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".

وقال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، إن معاهدة السلام التي وقعتها بلاده مع إسرائيل، ولاقت رفضا فلسطينيا واسعا، أوقفت خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية.

وقال الوزير الإماراتي في خطاب أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 75، "تبقى الدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مطلبا ثابتا". وتابع، "سنسعى لأن تفتح المعاهدة آفاقا فكرية جديدة في المنطقة".