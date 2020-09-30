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    وزارة الخارجية المصرية

    سفراء 27 دولة أوروبية يجتمعون في القاهرة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، السفير بدر عبد العاطي، اجتماعا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الاجتماع جرى بحضور كل من السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير ياسر سرور، نائب مساعد الوزير لشؤون مياه النيل، إضافة إلى نواب مساعدي الوزير للشؤون الأوروبية كل من السفيرة نهلة الظواهري، والسفير وائل حامد، والوزير المفوض داليا توكل.

    شرم الشيخ
    © Sputnik . Boris Baranov
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    وتابع البيان: "يأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم تنظيمها مع السفراء الأوروبيين لإطلاعهم على أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وللتأكيد على الدور الإقليمي الإيجابي الذي تلعبه مصر"، مشيرة إلى أنه تم مناقشة مسار العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد وسبل المضي قدما نحو تقوية أواصر العلاقات، لا سيما الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع الشركاء الأوروبيين على زيادة مساهمتهم في المشروعات الوطنية العملاقة التي تقوم بها مصر، والاستفادة مما توفره الدولة المصرية من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب.

    ولفت البيان إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما يمثله الاقتصاد المصري من سوق ضخم لا يشمل فقط أكثر من مائة مليون نسمة، وإنما أيضا التكتلات الاقتصادية التي تحظى مصر بعضويتها خاصة السوقين العربي والإفريقي".

    وأضاف: "تم التنويه خلال الاجتماع إلى تطلع مصر لتوسيع وتنويع مجالات التعاون مع الشركاء بدول الاتحاد الأوروبي لتضم مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والطاقة، والتنقل الذكي، وتحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني والتدريب المهني وبناء القدرات، إضافة إلى بحث التداعيات الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة "كورونا"، والجهود التي قامت بها مصر على الأصعدة الاقتصادية، والصحية، والاجتماعية لاحتواء هذه الأزمة".

    وقال البيان إن "مصر نجحت بشكل كبير في تحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والدفع قدما نحو عودة النشاط الاقتصادي"، حيث أشار بدر عبد العاطي إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر نجحت في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض معدلات الإصابة بشكل عام ووصولها لمستويات منخفضة للغاية في كل من شرم الشيخ والأقصر والغردقة، مشجعا سفراء الاتحاد الأوروبي بحث دولهم لتعديل إرشادات السفر لمصر، واستئناف حركة السياحة في أقرب الآجال أسوة بما قامت به دول أخرى.

    وقال السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية إن "التوقيع على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، يعد خطوة مهمة لتدعيم التعاون والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط من خلال تعزيز التكامل والبعد عن الخلافات السياسية، وللتأكيد على أن مصر هي مركز إقليمي رئيسي للطاقة"، مشيرا إلى أن عضوية المنتدى متاحة لأي دولة بمنطقة شرق المتوسط شريطة احترامها لمبادئ القانون الدولي وتبنيها لقيم وأهداف المنتدى.

    مبنى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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    وقال السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، إن "ركائز الموقف المصري إزاء الأزمتين السورية واليمنية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهاتين الأزمتين بما يضمن الوحدة الإقليمية للبلدين، وينهي معاناة الشعبين الشقيقين".

    وتناول الاجتماع الأوضاع في ليبيا والجهود التي تقوم بها مصر لإنهاء الأزمة الليبية وفقا لمخرجات عملية برلين وإعلان القاهرة بما يحفظ وحدة الأراضي الليبية، وكذا مواجهة التدخلات السلبية هناك من دول أخرى. 

    وتحدث نائب مساعد الوزير لمياه النيل ثوابت الموقف المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي، موضحا الأهمية التي توليها مصر لهذا الملف، حيث انخرطت القاهرة في مفاوضات شاقة بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دول أوروبية, الاتحاد الأوروبي, مصر
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