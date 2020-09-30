رسالة من إيران إلى أمير الكويت الجديد

أرسل الرئيس الإيراني حسن روحاني، أول رسالة إلى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بأمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في برقية تعزية وجهها روحاني إلى نواف الأحمد: "تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة فقيد الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع: "أتقدم لسموكم وآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بالتعازي لوفاة الراحل الذي اضطلع بدور مهم في إرساء التوازن والاعتدال الإقليمي، سائلا الباري تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ولأهله وذويه الأجر الجزيل والصبر الجميل".

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، فيما نادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.