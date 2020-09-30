الصدر يوجه رسالة للفصائل المسلحة التي هددت بضرب القوات الأمريكية في العراق

وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الفصائل المسلحة التي هددت بضرب القوات الأمريكية في العراق.

وقال الصدر، في تغريدة له: "لا تحولوا المقاومة إلى مقاولة، لنعمل برلمانيا ودوليا لإنهاء تواجدهم"، مضيفا: "لا تحولوا فوهات أسلحتكم التي وجهتموها إلى عدونا وعدوكم المحتل، إلى صدور أخوتكم وشعبكم".

وتابع زعيم التيار الصدري: "حافظوا على سمعتكم، فإنني لست ممن يهادن المحتل أو يخاف تهديده ووعيده، لكن القوى الخارجية تريد النيل من عراقنا وأمنه واستقراره وسيادته".

​وكان المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أعلن في تصريح خاص لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، عن تكليف قائد عسكري بارز بقيادة قوة خاصة لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية، وسط بغداد.

وتعرضت السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ "كاتيوشا"، طيلة الشهور والسنوات الماضية، وفيما لا زالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.