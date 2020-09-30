لبنان... رئيس مجلس النواب يهاجم الطائفية ويقر قانون "الإثراء غير المشروع"

هاجم نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، في افتتاحية جلسة المجلس، "الطائفية"، ووصفها بأنها سبب عدم تقدم لبنان.

وقال بري في تصريحات نقلتها قناة "الجديد" اللبنانية": "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقفت وزراء، ولا ينبغي أن يزايد أحد علينا".

وبدأت الجلسة العامة في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، الذي طلب في مستهلها الوقوف دقيقة صمت عن روح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح والنائب السابق طارق حبشي.

وعن ذلك قال بري: "فقد لبنان صديقا عزيزا وشقيقا هو درة من درر العرب، وهو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وشهدت الجلسة إقرار مجلس النواب اللبناني، قانون الإثراء غير المشروع، واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء، لأنه يتطلب تعديلا دستوريا.

كما أرجأ رئيس مجلس النواب مناقشة قانون العفو العام إلى جلسة بعد الظهر، وشكل لجنة للتوافق على الاقتراح، لإيجاد صيغة توافقية حول القانون.

وعن ذلك قال بري: "أعلم حساسية هذا القانون عند كل طرف من الاطراف، وعلينا التوصل إلى قاسم مشترك من أجل إقرار القانون".