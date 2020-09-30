وزير الخارجية العراقي: واهم من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من بغداد

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرار إغلاق سفارتها في بغداد.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي ، "واهم من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من بغداد"، مؤكدا أن "انسحاب السفارة الأمريكية من بغداد يعطي إشارات خاطئة للشعب العراقي، وليس في صالح الوضع الأمريكي أيضا".

وأضاف، "الحكومة العراقية اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "العراق سيستمر في التواصل مع الولايات المتحدة لتغيير قراها بشأن انسحاب سفارتها من بغداد".

وقال وزير الخارجية العراقي،

إن "انسحاب سفارات الدول الأجنبية من العاصمة العراقية بغداد يؤدي إلى وضع سياسي خطير"، مؤكدا أن "بعض الصراعات الدولية والتوتر الإيراني الأمريكي ينعكس على الداخل العراقي".

​وكان المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أعلن في تصريح خاص لمرسلة "سبوتنيك" في العراق، عن تكليف قائد عسكري بارز بقيادة قوة خاصة لحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية، وسط بغداد.

وتعرضت السفارة الأمريكية، الكائنة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، إلى هجمات مستمرة بصواريخ "كاتيوشا"، طيلة الشهور والسنوات الماضية، وفيما لا زالت أرتال قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف بتفجيرات عبوات ناسفة على طرق انسحابها من الأراضي العراقية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.