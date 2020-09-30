مجلس الوزراء المصري يقف دقيقة صمت حدادا على روح أمير الكويت

وقف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة دقيقة صمت حدادا على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، الذي عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما، وتم إعلان الحداد لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام، بينما أعلن مجلس الوزراء الكويتي تولي الشيخ نواف الأحمد منصب أمير البلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.