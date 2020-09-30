مفاجأة في تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن وفاة طفل بسبب لعبة "بابجي"

قالت النيابة العامة المصرية إن التحقيقات التي تجريها بشأن وفاة طفل بسبب ممارسته لعبة "بابجي" لم تقطع بعد بوجود علاقة بين الوفاة واللعبة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر في النيابة العامة، قولها إن "تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة طفل في محافظة بورسعيد إثر مداومته على لعبة بابجي الإلكترونية لم تقطع حتى الآن بوجود علاقة سببية بين وفاة الطفل وما كان يداوم على ممارسته من ألعاب إلكترونية".

ولفتت الصحيفة إلى قول النيابة إنه "بالرغم من ذلك، يجب الإشارة إلى سابق وفاة بعض الأطفال أو إلحاق الأذى بهم وتعريضهم إلى الخطر في وقائع سبق للنيابة العامة، حيث كشفت تحقيقاتُها فيها ارتباطَ وفاتهم بمداومة ممارستهم مثل تلك الألعاب".

وقالت النيابة العامة المصرية، مساء أمس، إنها تجري تحقيقات في واقعة وفاة طفل بسبب إدمانه لعبة "بابجي".

ونشرت النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، ما يفيد بأنها فتحت تحقيقا في واقعة وفاة طفل بمحافظة بورسعيد (شمال شرق القاهرة) داوم على ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وأكدت أنها تلقت إخطارا، أمس الأول الاثنين، يفيد بوفاة طفل فور وصوله إلى مستشفى السلام الدولي في بورسعيد، وبه آثار دماء بالأنف، فانتقلت لمناظرة جثمانه وتبينت وجود آثار دماء من الأنف امتدت إلى وجهه وعنقه، وآثار زُرقة بغالب جسده.

وأوضحت النيابة العامة المصرية أن مفتش الصحة قام بالكشف الطبي الظاهري على الطفل، مرجحا سبب وفاته اشتباه في ارتفاع مفاجئ بضغط الدم، ناتج عن السمنة المفرطة.

وبشهادة والدي الطفل المتوفي، تبين أنه كان منهمكا في اللعب بهاتفه المحمول، وكان دائم اللعب بالألعاب الإلكترونية، خاصة اللعبة القتالية التي تسمى "بابجي Pubg".