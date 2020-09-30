مصر... ارتفاع سعر الذهب في تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بمقدار 5 جنيهات مصرية.

صرح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب ارتفعت متأثرة بالزيادة في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1886 دولارًا للأوقية، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وأشار واصف إلى أن عيار 18 سجل 711.40 جنيه، و عيار 21 لامس 830 جنيها.

وسجل عيار 24 ما يقارب 948.55 جنيه، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6640 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الذهب استقرت، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية، واستقر عند 1880.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0517 بتوقيت غرينتش؛ بحسب وكالة "رويترز".

وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1 بالمئة وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس/ آب الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1885.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.