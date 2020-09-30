عقب وصول جثمان أمير البلاد... الأوقاف الكويتية تنشر توجيها بشأن الراحل

دعت وزارة الأوقاف الكويتية، جميع المساجد في البلاد، لإقامة صلاة الغائب على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وخاطبت الوزارة، في بيان رسمي، أئمة المساجد والمواطنين والمقيمين، لإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح، عقب صلاة مغرب اليوم الأربعاء.

​وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، بوصول جثمان أمير البلاد الراحل صباح الأحمد جابر الصباح إلى أرض الوطن.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".