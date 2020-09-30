مباحثات دبلوماسية روسية مصرية تتناول تنسيق الجهود لتعزيز الحوار في ليبيا

ناقش المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير المصري إيهاب نصر، اليوم الأربعاء، تنسيق جهود موسكو والقاهرة لتعزيز الحوار الليبي الشامل.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الأساسي لتنسيق الجهود الروسية المصرية الهادفة إلى تعزيز الحوار الليبي الشامل من أجل تسوية مبكرة للأزمة في ليبيا وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي".

كما ذكر البيان أنه تم التطرق أيضا إلى قضايا التسوية في الشرق الأوسط مع التأكيد على ضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي، بما في ذلك مبدأ "حل الدولتين" - فلسطين وإسرائيل، تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن .

ودعا مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 كانون الثاني/يناير2020، لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، واقترح المشاركون فيه روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار. وقد عزز قرار مجلس الأمن رقم 2510 القرارات التي تم التوصل إليها في برلين.