الرئاسة اللبنانية توضح سب تنكيس العلم على سارية قصر بعبدا

نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر، اليوم الأربعاء، صورا للعلم اللبناني وهو منكس على سارية قصر بعبدا، موضحا السبب وراء ذلك.

وجاء في التغريدة: "العلم منكساً على سارية قصر بعبدا حداداً على المغفور له أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وذلك تنفيذاً لقرار الحداد".

العلم منكّسٌ على سارية قصر بعبدا حداداً على المغفور له امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وذلك تنفيذاً لقرار الحداد الذي اعلنه لبنان لمدة ثلاثة ايام pic.twitter.com/NFswpPIl97 — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 30, 2020

​وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، صباح اليوم، بوصول جثمان أمير البلاد الراحل صباح الأحمد جابر الصباح إلى أرض الكويت.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، أمس، وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

​وقال وزير شؤون الديوان الأميري، اليوم الأربعا، إن "حضور مراسم دفن الجثمان الطاهر لفقيد الوطن طيب الله ثراه سيقتصر على أقرباء سموه"، مؤكدا أن "الديوان الأميري يقدّر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفيّاضة في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه".

​وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، إغلاق جزئي لبعض الطرق في العاصمة الكويت، وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل من الساعة 2 ظهرا، بالتوقيت المحلي للدولة الخليجية.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، أمس، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.