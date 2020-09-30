ما هي أهم الملفات أمام أمير الكويت الجديد

قال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، عيسى العميري، إنه وفق المادة الرابعة من الدستور الكويتي، يتسلم ولي العهد منصب رئاسة البلاد ويؤدي اليمين الدستوري أمام البرلمان الكويتي وهو ما فعله الأمير نواف الصباح.

وأوضح العميري لـ "راديو سبوتنيك" ، أن "الأمير نواف تدرج في المناصب بداية من محافظ لمنطقة حوالي ووزيرا للداخلية ونائب لرئيس الحرس الوطني ووزير للدفاع حتى وصل إلى ولاية العهد عام 2006 بعد اختياره من الراحل الشيخ صباح".

ولفت المحلل السياسي الكويتي إلى أن "الرئيس السادس عشر للكويت أمامه تحديات صعبة في المنطقة والعالم أهمها أزمات المنطقة الإقليمية والانتخابات الأمريكية ومشكلة المضيق والصراع الإيراني".

وأشار العميري إلى أن "أبرز اهتمامت الشيخ نواف تتمثل في الأمن الداخلي واستقرار الكويت وخارجيا المصالحة الخليجية وفق الانشقاقات الحالية".

وأكد أن "الأمير نواف سوف يسير على نفس نهج الراحل الأمير صباح دون تغيير في السياسة مع تطويرها كالمحافظة على الشأن الخليجي والعلاقات العربية والإسلامية والمحافظة على الصداقة العالمية".