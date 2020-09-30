مقتل ضابط كبير ومرافقيه بتفجير شمال غربي العراق

قتل آمر فوج عراقي واثنين من مرافقيه، اليوم الأربعاء، 30 أيلول/ سبتمبر، إثر تفجير استهدف سيارتهم العسكرية، خلال عملية أمنية انطلقت في أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، أن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة آمر فوج طوارئ 12 صلاح الدين شمالي البلاد، خلال العملية التي انطلقت صباحا للبحث والتفتيش في وادي الثرثار.

وأضافت الخلية، أن التفجير أسفر عن مقتل آمر الفوج، وضابط برتبة نقيب ومفوض، وتدمير السيارة بالكامل.

ويعد وادي الثرثار أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق، شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال غربي البلاد.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".