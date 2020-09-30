محلل سياسي: الشعب اللبناني لا يستجيب لـ"حديث الفتنة" الذي يوجهه نتنياهو

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، ياسر الحريري، إن "حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي حول وجود أسلحة لحزب الله بجوار شركة غاز في حي سكني ببيروت لم يجد أي صدى في الشارع السياسي أو الإعلامي والشعبي".

وأوضح الحريري لـ "راديو سبوتنيك" أن "سبب عدم الاهتمام هو أن الشعب اللبناني رغم اختلافه الداخلي إلا أنه اعتاد أن حديث نتنياهو تحريضي حربي لفتنة الداخل اللبناني وتحديدا في هذا الوقت وبعد انفجار مرفأ بيروت".

وأشار إلى أن "حديث حسن نصر الله ودعوته للإعلام الدولي والعربي بالتوجه إلى المكان الذي تحدث عنه نتنياهو وهو ما حدث فعليا وتبين أنه مصنع لبعض الاحتياجات الغذائية التي تحتاجها بيروت يؤكد كذب نتنياهو".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، أمس الثلاثاء، إن حزب الله اللبناني يمتلك مصنع صواريخ دقيقة بالقرب من شركة غاز وسط بيروت.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه في حال عدم منع هذا التسلح ستتكرر كارثة مرفأ بيروت.