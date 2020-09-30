تحديد موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن زوجة المواطن غير السعودية، لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

وجاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين "هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا؟".

@HRSD_Care السلام عليكم هل تحسب ام المواطن وزوجه المواطن من ضمن متطلبات التوطين ام لا — zahra (@zahra13281486) September 30, 2020

وأوضحت الوزارة: "أم المواطن غير السعودية، لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".

@zahra13281486 اهلاً بك

في حال تم تسجيلها في النظام أم مواطن أو أم مواطنة فلا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين

وفي حال كانت زوجةمواطن فلا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورةعلى السعودين وأيضاً لا يتم إحتسابها ضمن متطلبات التوطين — العناية بالعملاء (@HRSD_Care) September 30, 2020

وتابع: "زوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".