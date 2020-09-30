تحديد موقف زوجة المواطن غير السعودية في التوطين

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن زوجة المواطن غير السعودية، لا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.
وجاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين "هل تحسب أم المواطن وزوجة المواطن من ضمن متطلبات التوطين أم لا؟".
@HRSD_Care السلام عليكم هل تحسب ام المواطن وزوجه المواطن من ضمن متطلبات التوطين ام لا— zahra (@zahra13281486) September 30, 2020
وأوضحت الوزارة: "أم المواطن غير السعودية، لا يُسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".
@zahra13281486 اهلاً بك— العناية بالعملاء (@HRSD_Care) September 30, 2020
في حال تم تسجيلها في النظام أم مواطن أو أم مواطنة فلا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين ولكن يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين
وفي حال كانت زوجةمواطن فلا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورةعلى السعودين وأيضاً لا يتم إحتسابها ضمن متطلبات التوطين
وتابع: "زوجة المواطن غير السعودية لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، ولا يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)