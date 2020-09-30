الأردن يسجل أعلى معدل يومي لإصابات كورونا والسلطات تحدد ضوابط صارمة

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الأربعاء، إن المملكة شهدت ارتفاعا حادا بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ تم تسجيل 1776 حالة جديدة، ليتجاوز إجمالي الحالات عشرة آلاف، وأعلنت الحكومة اليوم إعادة فتح المساجد والكنائس والمطاعم اعتبارا من يوم غد الخميس ضمن ضوابط وشروط صحية في ظل مواجهة الفيروس.

عمان- سبوتنيك. وذكر جابر، في إيجاز صحفي اليوم: "شهدت المملكة اليوم ارتفاعا حادا بعدد الإصابات بفيروس كورونا ووصل العدد إلى 1776 إصابة، منها 11 إصابة خارجية".

كما أعلن جابر تسجيل 130 حالة شفاء في المملكة، و4 حالات وفاة لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 61 حالة.

كما أعلن وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة أنه "اعتبارا من فجر يوم الخميس القادم سيتم فتح المساجد لجميع الصلوات بضوابط وشروط صحية تم تعميمها"، مبينا أنه سيتم إغلاق المسجد الذي تسجل فيه حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس مجلس الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس حنا عن أن الكنائس ستكون مفتوحة أمام المصلين اعتبارا من يوم غد الخميس، لكن ضمن شروط صحية ووقائية وأن أي كنيسة ستسجل فيها إصابة سوف يتم إغلاقها.

من من ناحيته أعلن وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي، تمديد تعطيل المدارس لمدة أسبوعين من الصف الرابع وحتى الحادي عشر، والبقاء على "التعليم عن بعد مع بقاء "التعليم الوجاهي" للصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي، على أن يبقى الخيار لولي الأمر في دوام ابنه/ابنته، مدرسيًا أو عن بعد.

وأضوح النعيمي أنه سيستمر العمل بالسياسة الحالية في دوام طلبة الصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الأساسي، وطلبة التوجيهي، لمدة أسبوعين إضافيين أي حتى يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر.

كما أشارت وزيرة السياحة الأردنية مجد الشويكة إلى أن مجلس الوزراء وافق اليوم على إعادة فتح صالات المطاعم بجميع فئاتها الشعبية والسياحية اعتبارا من يوم غد الخميس 1/10/2020، شريطة التعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية الإضافية الضرورية في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.