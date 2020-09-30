نتائج نوعية... القوات العراقية تدمر فلول "داعش" في كبرى المدن

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، لـ"سبوتنيك" نتائج عملية استباقية انطلقت بها القطعات الأمنية لتدمير فلول "داعش" الإرهابي في كبرى مدن شمالي وغربي العراق.

وكشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لمراسلتنا في العراق، اليوم، أن قيادة عمليات غربي نينوى، شمالي البلاد، دمرت أكثر من 3 أنفاق لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف الخفاجي، كما عثرت القطعات الأمنية على عدد من الصواريخ ومخازن العتاد من مخلفات "داعش" الإرهابي، ضمن العملية في غرب نينوى.

وأفاد بأن وحدات قيادة عمليات صلاح الدين شمالي البلاد، عثرت على مضافة فيها أسلحة وصواريخ.

وأكمل الخفاجي، "عثرت القوات ضمن قاطع صلاح الدين، على عدد من الدراجات النارية، التي يستخدمها الإرهابيون، وعلى كدس عتاد وعبوات ناسفة".

وضمن قاطع عمليات الجزيرة، عثرت القطعات الأمنية على مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في وادي الثرثار "شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار"، وتمت فيها محاصرة 5 إرهابيين.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية استباقية شرعت بها قيادة القوات البرية من خلال قيادات "صلاح الدين، وغرب نينوى، والجزيرة" شمالي وغربي العراق، لمطاردة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويعد وادي الثرثار من أخطر أوكار "داعش" في العراق، وهو أكبر المنخفضات الطبيعية في العراق، شمال غربي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وشمال محافظة الأنبار، شمال غربي البلاد.