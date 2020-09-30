محمد بن زايد: الكويت ستظل كعهدها دائما رمزا للوفاق في المنطقة والعالم

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رسالة تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة تنصيبه أميرا لدولة الكويت الشقيقة.

ونشر ولي عهد أبو ظبي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، هنأ فيها نواف الأحمد بمناسبة تنصيبه أميرا للكويت، متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الكويت نحو مزيد من التقدم والرخاء.

تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا مصدر اعتزاز وفخر وتزداد قوة وصلابة. pic.twitter.com/1ZbrcpZap8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 30, 2020

وأوضح محمد بن زايد أن الكويت ستظل كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم.

ووصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مقبرة الصليبيخات، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير الشيخ، نواف الأحمد، أدى صلاة الجنازة على جثمان أخيه، وذلك في مسجد بلال بن رباح، بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وافته المنية.