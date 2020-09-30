مصادر: سقوط صواريخ قرب مقر التحالف الدولي في أربيل

أفادت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في محافظة أربيل.

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن مصدر من التحالف الدولي، القول إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل، مشيرا إلى أن التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط.

وأوضح المصدر أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر بشرية جراء هذا الهجوم.

بدورها، أشارت إدارة مطار أربيل لشبكة "رووداو" الإعلامية، إلى عدم حصول أي حادث داخل المطار، والأوضاع في المطار طبيعية.

من جانب آخر، ذكر مصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر الحزب، دون وجود خسائر بشرية.