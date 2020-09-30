"أنصار الله" تغير مسمى مستشفى زايد بن سلطان في صنعاء إلى مستشفى فلسطين

أقرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تغيير مسمى مستشفى في العاصمة صنعاء، وسط اليمن، يحمل اسم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك رداً على توقيع أبوظبي اتفاق سلام مع تل أبيب.

القاهرة، 30 سبتمبر - سبوتنيك . وحصلت وكالة " سبوتنيك " على وثيقة، تحت توقيع وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" ، طه المتوكل، تضمنت قراراً بتغيير اسم مستشفى زايد بن سلطان للأمومة والطفولة الذي يقع في منطقة الروضة على المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، إلى مستشفى فلسطين.

وتبلغ السعة السريرية والاستيعابية للمستشفى، الذي أنشأته مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في العام 2012، بتكلفة 10 ملايين دولار أمريكي، 270 سريراً و20 حضانة للمواليد الخدج، إضافة إلى 5 صالات عمليات متعددة المهام، وعيادات خارجية وغرف للطوارئ ومختبرات متخصصة.

والخطوة هي الثانية من نوعها لجماعة "أنصار الله" منذ توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام، حيث سبق تغيير مسمى مستشفى زايد في صنعاء، قرار مماثل أًصدره القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة (غربي اليمن) محمد عياش قحيم، في 18 آب/ أغسطس الماضي، تضمن تغيير مسمى شارع زايد بن سلطان إلى شارع فلسطين.