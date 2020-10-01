الجيش الوطني الليبي: نرحب بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران بشرط

رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بفتح الخطوط الجوية أمام شركات الطيران لتسهيل حركة المواطنين بين المدن الليبية.

وأكدت القيادة العامة للجيش في بيان التزامها بالتعهد بتسهيل عمل الطيران المدني وفتح المطارات في الجنوب الغربي والشرقي على حد سواء.

وقال البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن ذلك "بشرط هبوط الطائرات القادمة والمغادرة لهذة المطارات في مطار بنينا الدولي".

وأضاف البيان "هذا بغرض التفتيش الأمني للتأكد من هوية الركاب ومنع استخدام الطيران المدني في نقل الإرهابيين والمرتزقة من غرب البلاد إلى جنوبها كإجراء احترازي أمني نظرا لظروف المرحلة".

ودعت القيادة العامة جميع شركات الطيران العاملة على هذه الخطوط إلى الالتزام والتقيد بهذه الإجراءات "محافظة على استمرارها، وسلامة البلاد من شر الإرهاب وداعميه".

وقالت القيادة العامة إن ذلك "مساهمة في حل أزمة المواصلات والتواصل بين أبناء الشعب، وذلك إيمانا بأن تحرير خدمات المواطن لا تقل أهمية عن محاربة الظواهر الهدامة والمدمرة".

وتوقفت حركة الملاحة الجوية من وإلى المطارات الليبية الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنعقدة في الشرق منذ مارس/ آذار الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.