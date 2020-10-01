ملك الأردن يتوجه إلى الكويت للتعزية في وفاة الشيخ صباح الأحمد

يتوجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب: "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

عاجل | جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة #الكويت، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح — هلا أخبار (@HalaAkhbar) October 1, 2020

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، أمس، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل خليفة، أمير دولة قطر، كان أول زعيم عربي يصل الكويت للمشاركة في جنازة أمير الكويت.