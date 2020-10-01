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    توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الدول الثلاث

    فيديو كليب "العلاقات الحميمة" بين إسرائيل والإمارات

    © AFP 2020 / SAUL LOEB
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (108)
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    تواصل إسرائيل والإمارات تطبيع العلاقات بينهما في العديد من المجالات منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي.

    © Photo / avichay adraee
    أفيخاي أدرعي عن "اليهود العرب": أضافوا الكثير للثقافة الإسرائيلية
    ونص ذلك الاتفاق على أن يتم التطبيع بين الحكومات والشعوب ويشمل العديد من المجالات منها المجالات الثقافية.

    نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، اليوم الخميس، قال إنه يجسد روح السلام والصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي، مضيفا: "يا سلام يا سلام لكل ولاد في العالم".

    وكتب على "تويتر": "العلاقات الحميمة بين الشعبين الإسرائيلي والإماراتي. فيديو كليب جديد صوره المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي  وليد الجاسم لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك". 

    وتابع: "هذه هي روح السلام والصداقة بين الشعبين"، مضيفا: "أهلا بالجميع".

    وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

    وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

    وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

    واعتبر ترامب، أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

    وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".

    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    © Sputnik /
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    الموضوع:
    تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية (108)

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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, الإمارات, إسرائيل
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