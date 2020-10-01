الولايات المتحدة مديونة للسودان بـ59 مليار دولار

كشفت سلطات الطيران المدني السوداني، أن الولايات المتحدة تدين للخرطوم بمبلغ 59 مليار دولار مقابل استغلال خدمات الملاحة الجوية من قبل الخطوط والشركات الأمريكية، على مدار 27 عاما.

قال مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، إن الولايات المتحدة لم تدفع أي مطالبات منذ الأول من مارس/ آذار عام 1993 حتى تاريخ اليوم، مما أدى إلى تضاعف المطالبات حتى وصلت إلى 59 مليار دولار عبارة عن أصول وفوائد؛ بحسب موقع "النيلين" السوداني.

وأضاف عدلان "فاتورة الطيران المدني تحسب كل 20 يوما، وفي حال تأخر الدفع يتم إضافة فوائد نسبتها 4%، لتبدأ العملية الحسابية مرة أخرى بعد 20 يوما".

وكشف عدلان عن وثائق ومخاطبات مع شركة في العاصمة السويسرية جنيف، مسؤولة عن جني أموال السودان والرسوم المفروضة له وعليه، بسبب الحظر، حيث أكدت الشركة صحة المبلغ.

وأتم عدلان "تم تسليم نسخة من التقرير إلى السفارة الأمريكية في الخرطوم، وكذلك لكل مؤسسات الدولة متمثلة في مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية للبدء في استرداد الأموال".