أمير قطر يبكي... صور

تداولت وسائل إعلام كويتية، صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أثناء تشييع الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس الأربعاء، أثناء انهمار الدموع من عينيه، في صورة اعتبر بعضهم أنها تعبر عن "الوفاء".

ويظهر أمير قطر، في الصورة المتداولة والدموع في عينيه أثناء حمل جثمان الشيخ صباح إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات ليوارى الثرى، وشارك الشيخ تميم بن حمد في مراسم تشييع أمير الكويت الراحل وفي صلاة الجنازة بعد أن وصل على رأس وفد إلى الكويت لهذه الغاية.

— reem Q8 (@bamboshe) September 30, 2020

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد عن عمر ناهز 91 عاما. وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب، "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".