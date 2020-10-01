"فرقة النور" الإسرائيلية تقدم معزوفة من ألحان الفنان حسين الجسمي

شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حيث أعادت فرقة النور الإسرائيلية توزيع ونشر اللحن عبر "يوتيوب"، مشيرة أثناء تقديمها إلى أنها من ألحان الفنان الإماراتي وكلمات أحمد الصانع، وأن المعزوفة تكريماً لإتفاقية التطبيع "المُلهمة للأمة"، بحسب تعبيرهم.
وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، نورة بنت محمد الكعبي، نشرت المعزوفة بتغريدة عبر “تويتر”، مرفقة بتعليق: “فرقة النور الإسرائيلية تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي بمناسبة معاهدة السلام”.
فرقة النور الإسرائيلية @AlnoorFirqat— نورة بنت محمد الكعبي (@NouraAlKaabi) September 24, 2020
تقدم معزوفة جميلة من الحان الفنان الإماراتي @7sainaljassmi بمناسبة معاهدة السلام 🇦🇪 🇮🇱
פירקת אלנור - אחיבכhttps://t.co/8wKTTryPiz
وبينما التزم الجسمي الصمت، ما اعتبره الناشطون موافقةً منه على أخذ لحنه، وإهدائه لهم، فدشنوا هاشتاغ #عار_عليك_يا_جسمي، مؤكدين أنه كان مطربهم المفضل لكنهم لن يسمعوا له مرة أخرى، وسخر آخرون من كونه نذير شؤم لأي أمر يغني له، فتمنوا أن يكون زوال إسرائيل على يده بهذا اللحن.
فانية .. فكُن لطيفاً— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 30, 2020
وتساءل آخرون كيف للجسمي أن يدعي الفن والرسالة والسلام ويسمح لنفسه بنصرة الظالم، مذكرينه باستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين.
قبل 20 عاما غنى محمد عبده لبيكِ يا أمي— tareq S.Shamali (@TareqShamali) September 30, 2020
اليوم يغنون خذني إلى تل أبيب!.
لعن الله التطبيع و المطبعين ..#عار_عليك_يا_جسمي #لا_للتطبيع #التطبيع_خيانة #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/aRf6x0ycds
وأثار الجسمي جدلاً سابقاً بأغنية “بالبنط العريض”، بسبب جملة رأوا أنها تعدى على الله، وتقول الجملة “غالي وأقرب من الوريد”، ما جعل الفنان يتعرض لانتقادات كونها تُشبه الآية القرآنية “ونحن أقرب إليه من حبل الوريد”.
#الامارات تصرّح انها ستغير كل شيء في القرآن ينزعج من الاسرائيليين وعليه فإن الامارات ستعمل مافي وسعها ليشعر الاسرائيليون بالأمن والطمأنينة وليكونوا جزأً من النسيج في #الخليج. طبعاً أهل #اليمن و أهل #قطر وأهل #فلسطين خارج حساب الأمن والطمأنينة لهم الذبح والتدمير #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Dc5U6RkCM2— ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) August 22, 2020
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