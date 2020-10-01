حجز جبران باسيل في المستشفى بسبب إصابته بكورونا

أصدر المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، توضيحا بشأن دخوله إلى المستشفى بسبب كورونا.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب، في بيان، أن "باسيل دخل إلى مستشفى أوتيل ديو لإجراء الفحوصات الروتينية في إطار متابعته العلاج من فيروس كورونا وقد فضّل فريقه الطبي في المستشفى إبقاءه تحت المراقبة"، بحسب موقع "النهار" اللبناني.

وأضاف البيان: "أن باسيل بصحة جيدة وبحالة مستقرّة تماماً ويتواصل ويعمل من مكان وجوده، ويشكر كل من يتصل للاطمئنان عنه، ولكنه يؤكد لهم أن لا حاجة للقلق وأن الأمور تسير بمسارها الطبيعي بإذن الله".

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر، الأحد الماضي، إصابة النائب جبران باسيل بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي في البيان: "‏اكتشف النائب جبران باسيل البارحة مساءً أنه مصاب بفيروس الكورونا، وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل امس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا ومقبولاً".

وأضاف البيان: "لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخراً، إذ لا يمكن الاتصال بهم إفرادياً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك".

وتابع: "النائب باسيل سيحجر نفسه طبعاً لحين يتغلب على الفيروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة".