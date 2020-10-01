وزير الصحة اللبناني: زيادة تعريفة المستشفيات ورفع سعر الدواء غير مطروح

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، أنه من غير المطروح زيادة تعريفة المستشفيات أو رفع أسعار الدواء.

وغرّد حمد حسن عبر موقع تويتر: "طول ما سعر الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر، زيادة تعريفة المستشفيات أو رفع أسعار الدواء أمر غير مطروح".

وأضاف: "وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة بالحل وليس العكس، كفى مزايدات على حساب أعصاب الشعب وآلمه".

طول ما هو الدولار الرسمي محدد من مصرف لبنان والدعم مستمر، زيادة تعرفة المستشفيات ورفع سعر الدواء مش مطروح ؛ وزارة الصحة تعمل بموجب القانون اللبناني وعلى الكل المشاركة بالحل مش بالعكس؛ بكفّي مزايدات على حساب أعصاب الناس ووجعها#حسوّا_بالوجع — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) October 1, 2020

وأكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون: "لا قرار من قبل كل المستشفيات برفع التعرفة، إلا أن قرار مستشفى الجامعة الأمريكية برفع أسعارها هو أول الغيث لأن المستشفيات لم تعد قادرة على الاستمرار بهذه التسعيرة".

وأكد هارون أنه سيجتمع مع وزير الصحة والجهات الضامنة لإيجاد حل لهذه المشكلة، كونه من المستحيل الاستمرار بهذا الشكل، على حد قوله.